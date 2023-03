Binnenkijken in de verbouwde boerderij van Annemarie (55) en Hans (59): ‘Van iets lelijks iets moois maken’

“Hoi! De cv-ketel is net uitgevallen dus ik hoop dat-ie snel weer aanspringt.” Annemarie leidt ons via de hal – vroegen de keuken – door naar de achterzijde van de boerderij. Een immens keukeneiland en vintage werkbank links, een knus hoekje met open haard rechts. En een paard recht voor onze neus, achter de lange eettafel bij het raam. Met een lamp op het hoofd. “De werklui stonden ook al te kijken”, zegt de Apeldoornse. “Het is de horselamp van Marcel Wanders. Ik had ‘m ooit gezien bij een bedrijf en me voorgenomen er zelf één te kopen als ik de kans kreeg. Ik vond ‘m op een willekeurige zondagmorgen op Marktplaats. We hebben ‘m met een paardentrailer opgehaald. Hij is immers even groot als een echt paard”, zegt ze met een glimlach als we bij de haard – in wat ooit de koeienstal was – zitten.

Putten en stalmatten

“We zijn hier vijf jaar geleden komen wonen. De vorige bewoonster was in de 90 en naar een verzorgingshuis verhuisd. Deze ruimte was helemaal kaal, er zaten nog putten in en er lagen stalmatten. Bij de verbouwing hebben we bewust sommige elementen laten zitten, zoals de kettingen aan de pilaren. We vinden het gaaf om het moderne met het oude te combineren. En van iets lelijks iets moois te maken. Hiervoor hebben we een huis aan de Soerenseweg verbouwd. Toen we klaar waren zeiden we tegen elkaar: ‘Wat gaan we doen als we wat ouder zijn en meer tijd hebben?'”

Volledig scherm Het paard met de lamp op zijn hoofd. © indebuurt Apeldoorn

Laatste keer

Hun antwoord was deze boerderij vlak buiten Apeldoorn. De boerderij komt uit 1870, de voorzijde is in 1953 of 1954 aangebouwd. “De stal hoorde ooit bij het huis hiernaast. De kinderen uit het gezin dat daar woonde heeft het woonhuis eraan gebouwd. We zeiden dat dit onze laatste keer verhuizen is, maar dat gelooft niemand. We worden wel wat ouder en verbouwen kost ook wel energie, we doen veel zelf. Ik zeg wel ‘zeg nooit nooit’, want je weet nooit wat er op je pad komt. Maar in principe willen we hier blijven.”

Quote We vinden het gaaf om het moderne met het oude te combineren Annemarie Dirksen

Verkeerde plant

“Deze verbouwing zijn we begonnen met de tuin, die vol stond met coniferen, bomen en struiken. We kwamen hier in het voorjaar wonen en dachten als we meteen beginnen hebben we er snel plezier van. Eerder ontwierpen we tuinen zelf, dit keer hebben we een ontwerp laten maken. Dat is een goede zet geweest. Er is beter over nagedacht. Als je het zelf doet, kies je toch regelmatig een verkeerd plan of verkeerde plant op de verkeerde plek. Omdat de basis goed is aangelegd is de tuin ook goed bij te houden.”

Volledig scherm Binnenluiken in de voorkamer. © indebuurt Apeldoorn

Binnenluiken in plaats van gordijnen

“Binnen hebben we ervoor gezorgd dat de voorkamer snel af was. Dat is altijd ons uitgangspunt: zorgen dat één plek of ruimte in het huis gezellig is, zodat je je tijdens de verbouwing altijd daar kunt terugtrekken. Voor ons doen hebben we weinig aan de woonkamer hoeven doen. We hebben het tapijt vervangen voor een witte houten vloer. Ik wilde geen gordijnen dus bedacht de binnenluiken. Hans heeft ze gemaakt. Hij laat het bedenken aan mij over en voert ze uit. We hebben gelukkig dezelfde smaak, dus er is weinig discussie. We hebben toen we begonnen gezegd dat we maximaal vijf jaar over de verbouwing mochten doen. Dat is gelukt”, zegt Annemarie.

Bouwval in Frankrijk

En slaat nu de verveling toe? “We hebben eind vorig jaar een bouwval in Frankrijk gekocht, in de regio Champagne-Ardenne”, verklapt Annemarie. “Mensen dachten direct dat we zouden vertrekken. Maar dat is niet het plan. Dat huis moet een familiehuis worden, waar ook onze kinderen en kleinkinderen naartoe kunnen. Maar we hebben ons geen doel gesteld wanneer het af moet zijn. We kijken gewoon wanneer we tijd en zin hebben. Doen telkens een beetje. Het huis is 25 of dertig jaar niet bewoond geweest en er zit geen water, stroom of internet in. We gaan ons dus niet vervelen”, zegt ze lachend.

Fietsen rondom de keukentafel

“We zitten het meeste hier”, zegt Annemarie bij de haard in de woonkeuken. “Onze kleinkinderen kunnen hier geweldig spelen en gewoon rondom de keukentafel fietsen. We gaan vaak met z’n allen koken en eten. Onze kinderen hebben beide restaurants in de binnenstad. We laten ze hier graag experimenteren. En de tuin lijkt op een soort kinderboerderij met een trampoline, speelhuisje en kippen. Onze kinderen proberen ons aan zover te krijgen dat we meer dieren nemen. Maar we werken beide nog fulltime, ik als interimmanager bij banken en Hans als salarisadministrateur bij DPG Media. Als we meer tijd hebben nemen we waarschijnlijk ook meer dieren.”

Volledig scherm Voormalige bakhuisje is nu slaapkamer Annemarie en Hans op begane grond. © indebuurt Apeldoorn

Jouw beurt

