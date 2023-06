Binnenstad Apeldoorn gaat dicht voor sommige benzinebusjes en dieseltrucks

met video Anna Berends (27) heeft een beperking, maar wil ook een plek in de ‘gewone’ maatschap­pij

Met grote duidelijkheid zegt Anna Berends de kinderen in de gymzaal waar ze moeten gaan zitten zodat ze goed kunnen luisteren. Gymdocente Hanneke van Dijk kijkt goedkeurend toe vanaf een bankje, Berends legt de oefeningen uit die de kinderen het komende uur gaan doen. Bijzonder, want Berends heeft een licht lichamelijke en verstandelijke beperking. ,,Wij willen ook een plek in de gewone maatschappij.”