Blessure speelt Van der Vlist uit Apeldoorn parten tijdens seizoensopening op Sardinië: ‘Moet hier tevreden mee zijn’

Hotel bij Apeldoorn recht rug na faillisse­ment; eigenaar bevrijd van schulden­last

Klanten die in coronatijd wegbleven, de Belastingdienst die met terugwerkende kracht geld wilde zien en de oorlog in Oekraïne die energie en inkoop duurder maakte... Oranjeoord kon het niet langer bolwerken. Maar anderhalve maand nadat het bankroet werd uitgesproken, is het hotel in Hoog Soeren weer springlevend.