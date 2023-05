Bloederig hemelvaartweekend in Apeldoorn nog met raadsels omgeven

met video Gerard (76) raakt zelfgebouw­de camper in mum van tijd kwijt: ‘We hadden het perfect voor elkaar’

Hij is dankbaar - dat staat voorop. Dat hij tenminste zelf niet in de camper zat, toen het helemaal mis ging. Maar natuurlijk is het een bittere pil voor Gerard van de Beek dat hij zijn geliefde vakantievoertuig in een mum van tijd is kwijtgeraakt. ,,We hadden het perfect voor elkaar.’’