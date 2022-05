Boer zoekt vrouw-kandidaat Margriet vindt uiteindelijk alsnog grote liefde in Apeldoorn

Wat er die bewuste zondagavond met de oud-ondernemer uit Apeldoorn gebeurde, kan hij nog steeds niet verklaren. Ook niet dat hij op zijn leeftijd nog zoiets moois mag beleven. Tot over zijn oren verliefd worden. ,,Het is ongelofelijk’’, vertelt de Apeldoorner. ,,Ik had nog nooit naar Boer zoekt vrouw gekeken. Toen ik Margriet in beeld zag, merkte ik dat ik haar volgde. Ik weet niet wat het was, een onderbuikgevoel, maar ik moest iets doen. Na het programma heb ik meteen de redactie gemaild of ik met haar in contact kon komen.’’