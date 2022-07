Boeren moeten om 18.00 uur vertrekken in Eerbeek, waar al urenlang 113 bedrijven worden geblokkeerd

UPDATE | MET VIDEO Grote politie­macht weet tientallen boeren uit Apeldoorn te weren

De politie heeft woensdagavond met een grote troepenmacht en zwaar materieel een groep boeren met trekkers uit Apeldoorn geweerd. De politie sloot onder meer een afrit van de A1 af. Toen boeren elders probeerden de stad in te komen, verplaatste de politie zich snel. De trekkers konden zodoende alsnog worden opgevangen en meteen worden teruggestuurd. In Apeldoorn is sinds woensdagavond voor dit doel een noodverordening van kracht.

30 juni