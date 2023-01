Bouw van Apeldoornse woonwijk voorbij de snelweg kan nu opeens snel gaan

Ineens ging de knop om bij draaideur­cri­mi­neel Björn (35): ‘Zien dit niet vaak, maar het kan dus tóch’

Zowel de rechters als de officier van justitie verbaasden zich bij de rechtbank over de houding van de van inbraak verdachte Björn van de K. (35). De Nijkerkervener, die inmiddels in Barneveld woont, leek volledig open te zijn over zijn verleden als drugsverslaafde en veelpleger.

24 januari