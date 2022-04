Brand in afzuiging van grillroom Bella Ciao in het centrum van Apeldoorn

Gevluchte Oekraïners bezoeken meet-and-greet in Apeldoorn: ‘De stad ligt in puin, hartver­scheu­rend’

Ze struinen door de A4’tjes op tafel, waarop allerlei informatie staat. Moeder Lilliia (44) en haar zoon Vladyslav (16) doen dat samen met Hans Heuvelhorst, die het duo onderdak biedt. Wie weet doen ze hier in wijkcentrum Orca in Apeldoorn tips op om hun leven in Nederland wat meer vorm te geven. ,,Het is een moeilijke situatie.”

14 april