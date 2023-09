Brand op bovenste verdieping verpauperd pand Centraal Beheer in Apeldoorn

Belangen­ver­e­ni­ging van pomphou­ders wil dat kenteken­pla­ten vastgelast worden: ‘Het is zo simpel’

Tientallen kentekenplaten werden de afgelopen dagen gestolen vanaf geparkeerde auto's in straten in Apeldoorn. Eigenaren met veel werk en ellende achterlatend. Er is maar één oplossing, zegt Ewout Klok van Beta, de belangenorganisatie van tankstationhouders: ,,Zorg dat ze er niet af kunnen.”