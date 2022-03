Brandweer bevrijdt beknelde trucker na botsing vrachtwagens op A1 bij Ugchelen

Eén van de truckers zat bekneld in zijn cabine, die door het ongeluk naar achteren klapte. De brandweerlieden wisten het slachtoffer uit zijn benarde positie te bevrijden. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. De andere vrachtwachtwagenchauffeur is ter plekke behandeld. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.

De gele vrachtwagen heeft na het ongeluk even in brand gestaan. Werklui die bij het naastgelegen tankstation bezig waren, probeerden het brandje te blussen. De brandweer nam die rol met poederblussers over.

De brandweer is met vijf voertuigen uitgerukt en er zijn drie ambulances op de melding afgekomen, die even vóór 11.30 uur binnenkwam bij de hulpdiensten. Een traumahelikopter werd vanuit Nijmegen opgeroepen en is kort daarna geannuleerd.

Volledig scherm De brandweerlieden zijn bezig de vrachtwagenchauffeur te bevrijden uit de truck. © Luciano de Graaf

Vertraging

De snelweg is vanaf Ugchelen in de richting naar Amersfoort afgesloten. Het verkeer wordt via tankstation De Hucht omgeleid. Er staat een file van 5 kilometer tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. De vertraging bedraagt een kwartier. De ANWB adviseert het verkeer om te rijden via Arnhem en Ede over de A50, A12 en A30.

De Verkeersongevallenanalyse (VOA) komt sporenonderzoek doen. Daarna worden de vrachtwagens geborgen. De weg blijft tot ongeveer 16.00 uur dicht.

