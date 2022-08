Brandweer in verhoogde staat van paraatheid vanwege risico op natuurbranden

MET VIDEO Molukse buurt in Apeldoorn is bijna vergeten, maar schietpar­tij staat nog op het netvlies: ‘Altijd chaos’

Nu wappert in alle rust een Palestijnse vlag op het balkon, terwijl er met de Molukkers naar eigen zeggen ‘altijd trammelant’ was. De herinneringen aan de Molukse buurt in Apeldoorn-Zuid vervagen, maar blijven mede dankzij een tentoonstelling in leven. ,,Ondanks die schietpartijen maakten we er het beste van.”

7 augustus