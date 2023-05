Buitenkijken bij: indebuurt zoekt de mooiste tuinen en balkons van Apeldoorn

Roy ziet Ronald en Marian op de grond liggen in Apeldoorn en bedenkt zich geen moment: ‘Doen wat in je opkomt’

Hij twijfelde geen moment. Toen Roy Veldhuis een man en een vrouw bij CODA onder een rolstoel zag liggen, schoot hij meteen te hulp. ,,Nee, dat vind ik niet iets bijzonders. Al vertelde ik het bij thuiskomst wel meteen aan mijn vrouw. Het is fijn om te horen dat alles naar omstandigheden goed is met deze mensen. Daar zat ik nog wel even mee.’’