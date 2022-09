Burendag Apeldoorn valt in het water, maar gutsende regen brengt deze buren niet in de war

Heerts: extra asielzoe­kers eerst naar dorpen, pas daarna is groter azc optie in Apeldoorn

Wil de gemeente Apeldoorn in het nieuwe asielzoekerscentrum aan de Deventerstraat nou wel of niet meer dan zeshonderd bewoners huisvesten? Niet, zegt burgemeester Ton Heerts na vragen vanuit de gemeenteraad. Althans: als Apeldoorn meer dan zeshonderd opvangplekken nodig heeft, wil de gemeente eerst extra maken in kleinschalige opvangcentra, bijvoorbeeld in de dorpen.

