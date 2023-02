Buschauffeur Henk blijft staken, ook al kost hem dat 50 euro per dag: ‘Dat mis je eind van de maand dus wel’

Wat is er aan de hand met de klok van de Grote Kerk in Apeldoorn? ‘Er zal wel iets niet goed zijn’

Er is wat vreemds aan de hand met de Grote Kerk in Apeldoorn. Wie vanaf de Kerklaan of de Loolaan de toren nadert en de blik omhoog laat gaan, zal waarschijnlijk even met de ogen knipperen. ,,Het is wel minder compleet natuurlijk.’’