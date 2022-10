Busje rolt brandend over straat in Apeldoorn en zorgt voor dikke rook en hoge vlammen

Flinke schade aan de pui, maar boekenwin­kel in Apeldoorn is na crash gewoon open: ‘Het is veilig’

Hij heeft zijn straatje zo goed als schoongeveegd, het puin wordt opgehaald. Casper Schaaf, bedrijfsleider van boekenwinkel Broekhuis in Apeldoorn haalt opgelucht adem. ,,We zijn erg geschrokken, maar kunnen gewoon open. Het is veilig.”

7 oktober