Buurtvereniging Wenum-Wiesel viert 100-jarig bestaan met feestprogramma bij Wenumse Watermolen

Met video Emoties, afzien en genieten in honderden kilometers fietsen, wandelen of hardlopen voor Ronald McDonald

Ga er maar aan staan: een estafette van 500 kilometer fietsen, 240 kilometer hardlopen of 120 kilometer wandelen. Binnen 24 uur, vanuit Zwolle via onder meer Deventer en Raalte. Bijna 1500 deelnemers spannen zich dit weekend in voor het goede doel: de Ronald McDonaldhuizen. ,,Als je het verhaal van haar dochtertje kent, hoef denk je niet lang na te denken om mee te doen.”