Camping Parelhoeve in Wenum-Wiesel vangt bot bij Raad van State

Immunothe­ra­pie voor patiënten van Gelre voortaan in wijkloca­tie thuiszorg

Patiënten met bepaalde typen longkanker kunnen hun immunotherapie behandeling die gestart is in Gelre ziekenhuizen, voortzetten in de wijklocaties van Vérian en Sensire. Zodoende hoeven ze niet meer naar het ziekenhuis in Apeldoorn of Zutphen te komen. Het ziekenhuis en de thuiszorgorganisaties willen de patiënten daarmee ‘meer comfort’ bieden en tegelijkertijd komen er bedden vrij voor de dagbehandeling van andere patiënten.

20 mei