Cardioloog Angela Maas uit Apeldoorn blijft zich inzetten voor het vrouwenhart: ‘De spreekkamer past mij niet meer’

Apeldoorn gaat gevecht aan met afvalberg en wil Nederland een lesje leren

Het Senseo-apparaat. Is het de bouwkwaliteit? Komt het door intensief gebruik? Of gaan ze helemaal niet zo vaak stuk, maar zijn er gewoon heel veel van verkocht? In elk geval komt de machine geregeld voorbij bij reparateurs. In Apeldoorn loopt nu een project om veel meer apparaten te laten herstellen, in plaats van ze af te danken.

20:30