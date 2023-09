Carnavalsvereniging De Rossumdaerpers uit Vaassen start kaartverkoop voor Bier und Weinfest

Met video ‘Het lijkt wel een oorlogsge­bied’: aannemer schrikt van staat CB-panden in Apeldoorn

Ze zijn best wat gewend, de mannen van SPS Benelux. Het is hun werk om leegstaande gebouwen veiliger te maken. Dus ja, enig verval kennen ze. Wat ze in Apeldoorn aantreffen bij de CB-panden is van de buitencategorie. ,,Dit lijkt wel een oorlogsgebied.’’ En binnen is het niet beter.