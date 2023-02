Carnavalsvereniging mag na corona eindelijk weer los: ‘Lekker pret maken met de mensen!’

Rob (82) uit Apeldoorn wil baan erbij: ‘Op mijn honderdste van pensioen genieten’

,,Op mijn honderdste kan ik ook van mijn pensioen genieten, dus ik wil een baantje erbij.” De 82-jarige Rob van Riswick uit Apeldoorn is vastberaden, nu in Kampen nog ‘slechts een dagje’ werk voor hem is. Hij is druk aan het solliciteren. ,,Van vijf dagen werken ga je niet dood!”

