Cas Mulder viert bij Beekbergen zijn rentree met een eigen doelpunt, een gele kaart en een ongelukkige nederlaag

Hoe Gertjan B. (38) uit Apeldoorn de politie handenvol werk bezorgde: ‘U heeft levens op het spel gezet’

Nietsvermoedend loopt hij in Apeldoorn over straat, als twee politieagenten in burger hem van achteren vastgrijpen en willen arresteren. Gertjan B. (38) schrikt. Hij verzet zich. Er ontstaat een worsteling, gevolgd door een flinke vechtpartij. Het blijkt in september 2021 het begin van ‘een waslijst aan gepleegde delicten’ door ‘Spiderman’. Een reconstructie.

26 januari