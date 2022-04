Centrum Apeldoorn loopt vol met feestgangers, politie raadt af nog naar het Caterplein te komen

UPDATE | MET VIDEO Vrachtwa­gen kantelt op A50 bij Woeste Hoeve: snelweg tussen Apeldoorn en Arnhem tot midder­nacht dicht

Bij een ongeval op de A50 is een vrachtwagen op de zijkant beland. De chauffeur raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval zijn de twee rechter rijstroken dicht. De snelweg tussen knooppunt Beekbergen en Arnhem is tot middernacht helemaal afgesloten voor het bergen van de vrachtwagen.

19 april