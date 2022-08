Charles viert 25-jarig bestaan van zijn bekende levenstuin bij Teuge, maar er zijn ook zorgen

UPDATE / Met video Apeldoorn is de koffie­hoofd­stad van de Veluwe: 'Waarom? Ik heb geen flauw idee’

Koffie is hot. In het hele land schieten de koffiezaken als paddenstoelen uit de grond. Apeldoorn behoort daarbij tot de snelste groeiers. Tussen 2017 en 2021 is het aantal koffiezaken in de Veluwse stad met maar liefst 50 procent gegroeid. Wij namen daarom een kijkje bij Doppio Espresso in de binnenstad.

22 augustus