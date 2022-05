Chris zet strijd voor openbare toiletten in Apeldoorn voort: ‘Dan vinden ze me maar een zeikerd’

Hij bijt er zich al jaren vast: meer openbare toiletten in Apeldoorn. En dat niet alleen, want de openbare toiletten die er nu in fietsenstallingen zijn, moeten duidelijker worden aangegeven. De missie van fractievoorzitter Chris Schouten van PvdA Apeldoorn gaat onverdroten voort. ,,Als we inclusie hoog in het vaandel hebben staan, moeten we dit probleem serieus nemen.’’