Christian krabbelt op na dubbel herseninfarct, en dan gebeurt er iets heel moois: 'Dat had ik zelf ook niet zien aankomen’

Apeldoor­ner Christian (46) heeft regie terug in zijn leven én het theater na hersenin­farct

Al jarenlang heeft Christian Kluft (46) de touwtjes in handen van het ASK-theater in Apeldoorn. Een herseninfarct leek daar een eind aan te maken. Plots was Kluft de regie over zijn eigen bestaan kwijt. Wonder boven wonder zit de Apeldoorner dit jaar toch weer achter de knoppen in Orpheus. ,,Dit is mijn lust en mijn leven.”