Commotie om ‘nachtelijke bezoeker’ na inbraakgolf in Apeldoorn: COA grijpt in

met video Minder klachten over laagvlie­gen op Veluwe: ‘Op deze manier heb ik er geen problemen mee’

Hoewel Gijsbert van Voorst (52) zijn boosheid uitte door een Apache te beschieten in Uddel, is het aantal klachten over laagvliegende gevechtshelikopters op de Veluwe afgenomen. Defensie heeft het afgelopen jaar 47 meldingen gekregen, ruim twee derde minder dan in 2021.