Concert in Apeldoornse Julianakerk om stil te staan bij 1 jaar oorlog in Oekraïne

Lysenko was vorig jaar ook betrokken bij een benefietconcert om geld in te zamelen. Hij gaf toen aan graag te willen helpen, maar dat naar Oekraïne gaan geen optie was: ,,Ik heb de Nederlandse nationaliteit, maar ook nog de Oekraïense. Dat zou betekenen dat ze me daar houden en dat ik het leger in moet. Ik heb geen militaire opleiding, dus ik zou bij het eerste gevecht neergeschoten worden. Daarom kan ik beter geld inzamelen dan zonder ervaring met een Kalasjnikov in m’n handen gaan staan.”