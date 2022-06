Confrontatie aangaan met eigen vooroordelen bij Living Library Apeldoorn: ‘Nader tot elkaar’

Komt het oordeel over een persoon op basis van het uiterlijk wel overeen met de werkelijkheid? Tijdens de Living Library gaan deelnemers de confrontatie aan met de eigen vooroordelen. Daarbij ‘lezen’ de belangstellenden geen boeken, maar mensen, van 12.00 tot 16.00 uur. Toegang is gratis.

Interessante mensen die men in het dagelijks leven niet snel spreekt, zoals iemand met autisme, iemand met borderline of een non-binair persoon. Living Library daagt bezoekers uit verder te kijken door in gesprek te gaan met ‘de ander’ waarin alles gevraagd en besproken kan worden. Na eerdere edities is er zaterdag 2 juli aanstaande opnieuw Living Library Apeldoorn in CODA Centrale Bibliotheek.

Deens concept

De Living Library (voorheen Human Library) is een beproefd Deens concept dat mensen met elkaar in contact brengt om zo niet alleen vooroordelen te onderzoeken, maar ook tegen te gaan. Waar boeken in een ‘gewone’ bibliotheek toegang geven tot onbekende werelden, biedt de Living Library bezoekers de mogelijkheid om op een eenvoudige manier in de belevingswereld van een ander te stappen: door onbevangen met elkaar in gesprek te gaan. Zo wil de Living Library mensen nader tot elkaar brengen.

Living Library werkt bijna zoals een gewone bibliotheek. ‘Je kunt bij de balie een catalogus bekijken met daarin de beschikbare ‘levende boeken’; dit zijn personen die (vaak) te maken hebben met vooroordelen. Op een bord kun je zien of een ‘boek’ op dat moment is uitgeleend, of anders gezegd: in gesprek is met iemand anders. Via de balie geef je aan met wie je in gesprek wilt, waarna de baliemedewerker jullie met elkaar in contact brengt en de spelregels uitlegt.’ Een gesprek duurt 20 tot 30 minuten.