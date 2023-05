Container met accu's in brand bij autobedrijf in Apeldoorn

MET VIDEO Lost stemacteur uit Apeldoorn tekort aan conduc­teurs op? ‘Waar blijft die microfoon?’

Hoe het is om als conducteur je treinreizigers toe te spreken? Raymond Lorié (60) ondervindt het aan den lijve. De Apeldoorner helpt NS in de zoektocht naar personeel. Dat zorgt zelfs bij de stemacteur met 40 jaar ervaring voor spanning. ,,Hallo, het is wel mijn tekst hè?!”