Daisy uit Apeldoorn (24) ziet oude teamgenoten schitteren bij Leeuwinnen: ‘Maakt mij trots’

Erectiepil­len, illegale werknemers en drugs; Apeldoor­ners de klos bij gecoördi­neer­de actie

Illegale erectiepillen, minderjarige werkzame asielzoekers en vermoedens van drugsverkoop in de horeca; het is een greep uit de opbrengsten van de ‘week tegen de ondermijning’ in Apeldoorn. Tientallen inwoners en ondernemers liepen afgelopen maand tegen de lamp. Of er aanhoudingen zijn verricht is nog niet bekend.

13 juli