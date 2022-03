Apeldoorn geeft KNIL-Ambonezen postuum erkenning, in Epe is dat nog steeds een strijd

Terwijl er in Epe nog over wordt gebakkeleid, is de kogel in Apeldoorn door de kerk. Ambonese veteranen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger die daar begraven liggen, krijgen ‘eeuwigdurend’ gratis grafrecht. Die beslissing heeft de gemeenteraad unaniem genomen. Met de gratis grafrechten betuigt Apeldoorn de oud-strijders postuum respect.

2 maart