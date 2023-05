Dansje in de zon? Dit is de Apeldoornse weersverwachting voor Bevrijdingsdag

Eddy Kuiper redt man uit water in Apeldoorn: ‘Nooit zomaar het water in, heb ik altijd geleerd’

De zondag had voor een man in Apeldoorn zomaar eens heel fout kunnen aflopen. Na een uitwijkmanoeuvre met zijn fiets kwam hij in het kanaal aan de Gruttersdreef terecht. Gelukkig fietste Eddy Kuiper op dat moment langs. Samen met een omstander trok hij de man uit het water. ,,Als het donker was geweest, dan hadden ze de man hier morgenochtend uit het water kunnen halen.”