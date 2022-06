De Apeldoornse Midzomermarathon start langzaam weer op: ‘Drie vervelende jaren achter de rug’

Organisator Theo van Maanen is deze dagen een drukbezet man. Om het evenement in goede banen te leiden zijn er altijd weer veel zaken die toch op het laatste moment nog geregeld moeten worden. Zeker als je drie seizoenen hebt stilgelegen. Van Maanen: ,,We hebben natuurlijk met de twee coronajaren te maken gehad, maar daarvoor is het evenement in 2019 afgelast omdat het te warm was. Gelukkig ziet het er wat het weer betreft dit jaar veel rooskleuriger uit. De 30 graden halen we deze keer gelukkig bij lange na niet.’’