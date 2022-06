De GoWo’s spelen weer bij seniorencomplexen in Apeldoorn (en deze keer niet op afstand)

Duitsers gaan op warme feestdag massaal de grens over: ‘Op de Veluwe is al veel volgeboekt’

Wie morgen in de loop van de ochtend over de snelweg rijdt, zal meer Duitse dan Nederlandse nummerborden tellen. Het lange weekend van onze oosterburen zorgt ervoor dat ze in groten getale de grens over trekken, op weg naar een vakantiehuisje.

