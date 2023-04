‘De ongedekte miljoenen vloeiden de raadzaal uit, het zwembad en de Marshoeve in’

Bosnodig in Voorst geeft als voedsel­bank voor wilde bijen bloemzaad weg: ‘Alle hulp nodig om te overleven’

Stichting Bosnodig is bezig een voedselbos in Voorst te creëren waar mens en dier straks ruimschoots van kunnen profiteren. De nieuwste aanwinst moet een voedselbank worden voor wilde bijen en andere bestuivers. Om Bosnodig hierbij een handje te helpen en zoveel mogelijk bloemen te zaaien, deelt de stichting gratis bloemzaad uit voor het bijvoeren van de wilde bij. ,,Zo creëren we een feestmaal voor bestuivers!”