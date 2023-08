Deze fanatieke groep supporters geeft Oranjerotonde weer oranje-glans

Nieuwe locatie voor histori­sche bussen van SVA op bedrijven­park in Loenen

Stichting Veteraan Autobussen heeft een nieuw onderkomen gevonden op het bedrijvenpark Veldhuizen in Loenen. De SVA Regio Oost was de afgelopen jaren gehuisvest in een loods aan de Vlijtseweg in Apeldoorn.