Organisa­tor Apeldoorn in Concert draaide om faillisse­ment heen; geen priemende ogen van curator

Faillissement van zijn bedrijf is waardoor honderden kopers van een kaartje voor het afgelaste festival Apeldoorn in Concert hun geld niet terugkrijgen, zei organisator Marc Wissink in de Stentor. In werkelijkheid blijkt hij zijn bedrijf te hebben ontbonden via een moeilijk controleerbare methode. Bij faillissement zou de curator vaststellen dat hij onbehoorlijk bestuur heeft gepleegd.

7 juni