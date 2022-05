Deze hardlopers brengen het bevrijdingsvuur al jaren naar de Veluwe: ‘Juist nu is dit zo belangrijk’

Sandor van der Zwart (27), Beekbergen

,,Ik loop dit jaar voor de veertiende keer mee. Dat vind ik een gigantische eer. Mijn opa heeft het bevrijdingsmonument in Beekbergen (in het Teixeira de Mattospark, red.) ontworpen. Ik heb hem nooit gekend, maar de bevrijding is daardoor wel een dingetje in onze familie. Mijn tante en mijn zus zitten in de organisatie. Ikzelf vind het belangrijk om bij de bevrijding stil te staan. Met de oorlog in Oekraïne moet je je beseffen wat het is om in vrijheid te kunnen leven. De estafette zelf is een grote happening. Van de show in Wageningen, al die mensen langs de weg die je aanmoedigen tot aan de legervoertuigen en de pipe band die ons vanaf de Miggelenbergweg in Hoenderloo richting het dorp begeleiden; fantastisch om zoiets iedere keer mee te maken. Het hardlopen met het bevrijdingsvuur in je handen is ook heel speciaal. In totaal is het zo‘n 46 kilometer. Doordat we met een groep zijn, kun je zelf bepalen hoeveel kilometer je loopt. Het geeft motivatie om de fakkel uiteindelijk in Beekbergen te bezorgen.”