Deze TikTok-video’s ken je misschien wel en dit is de Apeldoorner die ze maakt

Levensgro­te Nachtwacht fleurt bewoners verpleeg­huis in Apeldoorn op: ‘Ik krijg er kippenvel van’

Ze waant zich voor even in het Rijksmuseum. Vol bewondering aanschouwt ze het imposante doek van de Nachtwacht, het meesterwerk uit 1642 van schilder Rembrandt van Rijn. Maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Ze staart niet in het museum naar het doek, maar in de hal van verpleeghuis Heemhof in Apeldoorn. En het is een replica... Maar toch: ,,Ik krijg er kippenvel van.”

8 december