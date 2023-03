Dit bedrijf overweegt plek midden in Apeldoorn te verlaten (en dat biedt ruimte voor woningen)

Onderzoek naar dode vrouw uit Apeldoorn nog in volle gang: Dit is wat we tot nu toe weten

De politie weet wie de vrouw is die donderdag werd aangetroffen in de bosjes aan de Wieselseweg bij Apeldoorn. Haar identiteit werd vastgesteld na het verspreiden van een foto. Vermoedelijk is de vrouw door een misdrijf om het leven gekomen. Dit is wat tot nu toe over de zaak weten.