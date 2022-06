Dit is de toekomst van de Oranje Leeuwinnen en die voetballen gewoon in Apeldoorn bij WSV in de jeugd

VIDEO Alleen ware kenners komen naar kijkdag voor veiling in Apeldoorn: ‘Kwijlen bij elke brommer en auto’

Tot grote verbazing van liefhebbers en verzamelaars was het zaterdagmiddag een oase van rust in de hal met tal van klassieke motoren, brommers en auto’s in Apeldoorn, waar een kijkdag van een privéverzameling plaatsvond. Maar hoe anders is dat online, waar fanaten tot woensdagavond hebben om op de veiling een nieuwe pronkstuk aan hun collectie toe te voegen.

