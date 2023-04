Dit winkelcentrum in Apeldoorn gaat leegstand met kunst te lijf

Het wijkwinkelcentrum van De Maten kampt al enige jaren met leegstand. En een leegstaande winkel is geen visitekaartje. ,,Het idee om wat met die donkere etalages te doen is zo’n drie jaar geleden ontstaan’’, zegt Diependaal, zelf eigenaar van The Read Shop. ,,Met een beetje Ootmarsum als insteek. Daar vormen kunst en winkels samen het centrum. Door kunst, vermengen met het winkelaanbod vergroot de aantrekkingskracht.’’

De winkelpanden op De Eglantier worden verhuurd door Van Herk Groep. ,,Toen ik daar een balletje opgooide kreeg ik bijval’’, aldus Diependaal. ,,Het is voor alle partijen goed wanneer er hier meer schwung in komt.’’

Leegstand valt zo minder op.

Vlak nadat de ondernemersvereniging groen licht kreeg, zocht kunstenaar Menno Vos contact met Diependaal. ,,Met zijn collega Bert Diks deed hij al jaren aan leegstandsbeheer in het centrum’’, legt Diependaal uit. ,,Ze moesten hun pand verlaten en vroegen of er op De Eglantier alternatieven waren.’’

,,Met PS20 en later Gallery ArtFra hebben we in de meest luxe en grootste gebouwen gezeten’’, zegt kunstenaar Bert Diks. ,,We moesten met bloedend hart weg uit de Stationsstraat, maar dat gevoel veranderde in euforie toen we hier een week zaten. Het is veel levendiger hier. Er komen meer geïnteresseerden binnen, de drempel is nog lager.’’

Podium bieden

Ruim twee jaar geleden openden Vos en Diks hun Gallery ArtFra, in het pand waar eerder ABN Amro zat. ,,Binnen een jaar kwam er een nieuwe huurder en zijn we verhuisd naar de hoek waar eerder de Bloemensteeg zat’’, zegt Vos. ,,Het mooie is dat Van Herk Groep meteen met ons meedacht en we op De Eglantier kunnen blijven.’’

Gallery ArtFra is het atelier van zes kunstenaars, waaronder Diks en Vos. ,,Daarnaast promoten we kunstenaars met ‘huur een muur’. Het publiek kan in gesprek met kunstenaars in actie en meteen ander werk bekijken. Met kunstenaars zoeken die in een etalage willen exposeren doen we waar we goed in zijn: een podium bieden. En tegelijk het publiek laagdrempelig kennis laten maken met kunst.’’

Bert Diks (links) en Menno Vos in het atelier van Gallery ArtFra op winkelcentrum De Eglantier.

Vos nam plaats in de ondernemersvereniging. ,,Ze hebben ons omarmd’’, aldus Diks. ,,Er zijn korte lijnen. We denken mee met activiteiten. Op 24 juni organiseren wij een kunstmarkt, nadat we op de Voorjaarsmarkt kinderen lieten kennismaken met kunst.’’

Sinds drie weken hebben acht verschillende kunstenaars de tien leegstaande etalages ingericht. Art-window dressing, heet dat. ,,De kunstenaars betalen een kleine vergoeding om de activiteiten hier te bekostigen’’, legt Diks uit. Tot half mei zijn de huidige exposities te zien. ,,Andere kunstenaars mogen zich melden. We willen de kunst laten rouleren om het winkelend publiek te blijven verrassen.’’

Looproute

Er is onder de noemer MontMaten een looproute op papier beschikbaar voor belangstellenden die geen kunstwerk willen missen. ,,Het geeft meer informatie over wat je ziet en wie wat heeft gemaakt’’, zegt Vos. ,,Mensen die iets moois zien hangen kunnen hier bij ArtFra hun belangstelling kenbaar maken. Tijdens onze openingstijden zijn er gastvrouwen en gastheren aanwezig.’’ Het volgende plan is een speurtocht voor kinderen. ,,Die hebben we rond 24 juni wel klaar, zodat ze tijdens de Kunstmarkt aan de slag kunnen.’’

Waar verhuurder Van Herk Groep vragen van de Stentor onbeantwoord laat, constateert Jos Diependaal dat de leegstand op De Eglantier minder wordt. ,,Er komt aanvulling. Lokale ondernemers krijgen de ruimte met wat kortere contracten. Er komt weer schwung in.’’

Mooi podium Trees Xhofleer en Anke Hemken zijn twee van de kunstenaars waarvan werk in etalages is te zien. Ze wonen allebei in de buurt van het winkelcentrum. ,,We doen hier graag de boodschappen’’, zegt Xhofleer. ,,Dan is het bijzonder om langs jouw eigen schilderijen te komen.’’ Hemken: ,,Je hoort andere mensen er over: ‘Ik heb jouw schilderijen gezien’. En het is leuk om te kijken en te zien of mensen stoppen. Jouw kunst krijgt aandacht en een mooi podium.’’

