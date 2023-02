Documentaire over architect Herman Hertzberger te zien in Gigant in Apeldoorn: de strijd om het Centraal Beheer-gebouw

De documentaire The Proof of the Pudding over de bekende architect Herman Hertzberger is op zondag 12 februari te zien in filmtheater Gigant in Apeldoorn. Hertzberger ontwierp het iconische Centraal Beheer-kantoor in Apeldoorn.