Doelwit van ‘waarschuwing uit criminele circuit’, wil dat burgemeester Apeldoorn noodbevel intrekt

Bewoner wijst na ‘aanslag’ in Apeldoorn opvallende dader aan: ‘Ik weet het duizend procent zeker’

De man die mogelijk doelwit was van de ‘aanslag’ aan de Apeldoornse Valetastraat, komt met een opmerkelijke bewering. Volgens hem moeten we de dader niet al te ver weg zoeken. In de buurt wordt daar wat laconiek op gereageerd.

22 november