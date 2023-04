Doorbraak voor woningen in probleemgebouw Apeldoorn: ‘Veel belangstelling’

indebuurt.nl 100 jaar geleden maakte Radio Kootwijk voor het eerst contact met Nederlands-In­dië en dat wordt zo gevierd

Op 5 mei 1923 werd de eerste radiotelegrafie-verbinding gelegd tussen Malabar in voormalig Nederlands-Indië en Radio Kootwijk op de Veluwe. Dit bijzondere feit wordt honderd jaar later gevierd in het weekend van 6 en 7 mei 2023.