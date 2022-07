Drie auto’s klappen op elkaar bij afslag Kootwijk: één bestuurder naar het ziekenhuis

Tamara snapt niks van deze brief: ‘Waarom van die ingewikkel­de taal, gemeente Apeldoorn?’

Tamara Leliveld is best talig. Maar als zij medio januari een brief van de gemeente Apeldoorn begint te lezen, raakt ze het spoor al gauw bijster. Door alle vaktermen en ambtelijke taal ziet ze door de bomen het bos niet meer. Ze krijgt echter hulp uit onverwachte hoek.

12 juli