Drie familieleden, drie alcoholcontroles, drie ritjes naar politiebureau: Apeldoornse agenten verbijsterd

Het begon met jongedame die in de stad wat had gedronken. Desondanks besloot zij achter het stuur te kruipen en naar huis te rijden. Onderweg werd de vrouw gecontroleerd door politieagenten, die constateerden dat ze een slok te veel op had. Het gevolg: ze moest mee naar het bureau.

Daar belde ze haar vader, die in de auto stapte om zijn kind op te halen. Onderweg werd meneer gestopt voor een alcoholcontrole en wat bleek? Ook hij had iets te diep in het glaasje gekeken en kon zijn dochter op het politiebureau vergezellen.

De twee hadden een lift naar huis nodig en dus werd moeder ingeschakeld. Dat driemaal niet altijd scheepsrecht is, bleek even later, want ook zij werd gecontroleerd, bleek onder invloed van drank en kon zich kort daarna bij haar familie voegen. ‘Toen zaten er drie gezinsleden op het bureau... samen met een aantal verbijsterde agenten’, aldus de politie Apeldoorn.

Om het verhaal inzichtelijk te maken, heeft de politie de gebeurtenissen in een video uitgetekend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Controles echt nodig’

Het drietal beschonken chauffeurs liep tegen de lamp tijdens een alcoholcontrole in Apeldoorn. Naast de familie werden acht andere automobilisten aangehouden wegens rijden onder invloed. ‘Helaas bleken de controles ook echt nodig’, schrijft de politie op Facebook.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.