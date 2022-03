Drie flatgebouwen, buurthuis en school enige tijd zonder water door leidingbreuk Apeldoorn

Apeldoorns glasbe­drijf vecht ‘boete’ voor bedrijfs­bor­rel aan: ‘Schandalig als dat niet meer kan’

Ter ontspanning na een week hard werken wordt bij glasbedrijf La Paloma in Apeldoorn in een besloten setting regelmatig een vrijdagmiddag- of zaterdagmiddagborrel gehouden. Maar dat kan het bedrijf van Jerry Kers wel eens duur komen te staan. Voor zo’n borrel in maart vorig jaar hangt het bedrijf een last onder dwangsom van 2.500 euro boven het hoofd.

19:17