Dubbel gevoel bij kalverhouders die zich laten uitkopen: ‘Absoluut geen vertrouwen in de politiek’

Robert van Vliet rijt oude D66-wond open met bikkelhard essay over Apeldoorn­se partijcri­sis

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen leek de crisis binnen D66 in Apeldoorn bezworen, maar voormalig D66-raadslid Robert van Vliet heeft bij de start van een nieuwe raadsperiode én zijn afscheid als raadslid in een tientallen pagina's tellend essay uitgehaald naar zijn voormalig partijgenoten.

3 april