Dure informatieborden bij bushaltes in Apeldoorn al maanden op zwart: gaan ze ooit nog aan?

Jasmijn uit Apeldoorn tovert zich met voetbal tot in WK-finale

Jasmijn Janssen (24) uit Apeldoorn is sinds dit weekend vice-wereldkampioen freestyle voetbal. Ze is de op één na beste voetbalster van de wereld in het uitvoeren van trucs met een bal. ,,Hier ga ik echt lang van genieten.’’

15 augustus